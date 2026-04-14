Göz Göz'de düşüş

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında büyük düşüş yaşayan Göztepe kendi evinde adeta kazanmayı unuttu. Isonem Gürsel Aksel Stadı'nda sıkıntılı durumdaki Kasımpaşa'yı konuk eden sarı-kırmızılı takım, 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada skoru 3-3'e getirse de Avrupa kupalarına katılma yolunda çok kritik 2 puan bıraktı.

Her maç dolu tribünler önünde rakiplerini ağırlayan sarıkırmızılılar, hesapta olmayan puan kaybıyla birlikte kendi sahasında kazanamama serisini 5 maça çıkardı.

SON GALİBİYET FATİH KARAGÜMRÜK'E KARŞI

Son olarak 31 Ocak 2025'te Fatih Karagümrük'ü kendi evinde 2-1 mağlup eden Göz- Göz; Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa müsabakalarında galibiyet alamadı ve önemli avantajları elinin tersiyle itti. Gürsel Aksel Stadı'ndaki son 5 mücadelede 11 puan yitiren Göztepe, 47 puan ve averajla 6'ncı sıraya gerileyip Avrupa potasından çıktı. Ligin en az gol yiyen takımlarından olan İzmir ekibi, Gürsel Aksel'de oynadığı son iki maçta 6 kez kalesini rakiplerine açmış oldu.

9 MAÇTA TEK GALİBİYET

İzmir temsilcisi Trendyol Süper Lig'deki son 9 sınavında sadece 1 galibiyet elde edebildi. Sarı-kırmızılılar önceki hafta Gençlerbirliği'ni deplasmanda Novatus Miroshi ve Malcom Bokele'nin penaltı golleriyle 2-0 mağlup etmişti. Göztepe dış sahalarda da Konyaspor'la golsüz berabere kalırken, Beşiktaş'a Tüpraş Stadı'nda 4-0, Rams Başakşehir'e de Fatih Terim Stadı'nda 2-1 mağlup olmuştu.

YILLAR SONRA PROTESTO ETTİLER

Göztepeli futbolseverler yıllar sonra takımlarına tepki gösterdi. Müsabaka konuk ekibin lehine 3-1 devam ederken, tribünlerden oyunculara yönelik protesto sesleri yükselmesi dikkat çekti. Bazı taraftarların karşılaşma 3-3 olmadan Gürsel Aksel Stadı'nı terk ettiği görüldü. Birçok Göztepeli, sosyal medyada takımı protesto eden taraftarlara tepki gösterdi.