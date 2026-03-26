Kader ayı nisan

Trendyol Süper Lig'de sezonun kritik virajına girilirken Göztepe için nisan ayı adeta bir sınav niteliği taşıyor. Milli arayı yoğun bir tempoyla değerlendiren İzmir temsilcisi, hem fiziksel hem de mental olarak bu sürece hazırlanmış durumda. Milli aranın ardından ilk olarak 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, 8 Nisan Çarşamba günü ise erteleme maçında şampiyonluk adaylarından lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Göz-Göz bu maçın ardından ise yine hafta sonunda sahaya çıkacak ve evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 9 gün içinde 3 maç yapacak olan Göztepe alacağı sonuçlara göre Avrupa kupaları için yolunu da çizmiş olacak. Ligde 6 maçtır kazanamayan Göztepe üst üste yaşadığı kayıpların ardından 4'üncü sıradaki yerini kaybetti.