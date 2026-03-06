Varsa yoksa galibiyet

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig'de yarın Başakşehirile Avrupa yolunda son derecek kritik bir maça çıkacak Göztepe, rakibine karşı son yıllarda bariz üstünlük kurdu. Ligde 4 maçtır kazanamayıp gol de atamayan Göztepe, Başakşehir'le oynadığı son 7 lig maçının 5'ini kazandı. Rakibine sadece 1 kez yenilen sarı-kırmızılılar, 1 maçını da berabere tamamladı. Geçen sezon ise iki takım birbirini 4-1'lik skorla yendi. Göz-Göz, bu farklı galibiyetle 11 maçlık kazanamama serisini bitirip çıkışa geçmişti. İlk yarıda İzmir'de 1-0 kazanan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, geçen sezonki gibi bir kez daha Başakşehir karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefleyecek.

Süper Lig'de yarın Başakşehirile Avrupa yolunda son derecek kritik bir maça çıkacak Göztepe, rakibine karşı son yıllarda bariz üstünlük kurdu. Ligde 4 maçtır kazanamayıp gol de atamayan Göztepe, Başakşehir'le oynadığı son 7 lig maçının 5'ini kazandı. Rakibine sadece 1 kez yenilen sarı-kırmızılılar, 1 maçını da berabere tamamladı. Geçen sezon ise iki takım birbirini 4-1'lik skorla yendi. Göz-Göz, bu farklı galibiyetle 11 maçlık kazanamama serisini bitirip çıkışa geçmişti. İlk yarıda İzmir'de 1-0 kazanan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, geçen sezonki gibi bir kez daha Başakşehir karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefleyecek.
