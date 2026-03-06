Varsa yoksa galibiyet

Süper Lig'de yarın Başakşehirile Avrupa yolunda son derecek kritik bir maça çıkacak Göztepe, rakibine karşı son yıllarda bariz üstünlük kurdu. Ligde 4 maçtır kazanamayıp gol de atamayan Göztepe, Başakşehir'le oynadığı son 7 lig maçının 5'ini kazandı. Rakibine sadece 1 kez yenilen sarı-kırmızılılar, 1 maçını da berabere tamamladı. Geçen sezon ise iki takım birbirini 4-1'lik skorla yendi. Göz-Göz, bu farklı galibiyetle 11 maçlık kazanamama serisini bitirip çıkışa geçmişti. İlk yarıda İzmir'de 1-0 kazanan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, geçen sezonki gibi bir kez daha Başakşehir karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefleyecek.
