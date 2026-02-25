Forvete Ada’dan Pepple

Brezilyalı yıldızı Romulo'yu Leipzig'e satmasının ardından boşluğunu dolduramayan Göztepe'nin, İngiltere 3. Ligi'nden sürpriz bir isme yöneldiği iddia edildi. Sezon öncesinde Janderson, ara transferde ise Jeh ve Luiz gibi Brezilyalılarla hücum hattına takviye yapan Göz-Göz, istikrarı bir türlü bulamadı. Janderson 22 maçta 4 gol atarken, Jeh ve Luiz ise henüz golle tanışamadı. Santrfor arayışlarına şimdiden başlayan İzmir ekibinin rotasını Brezilya'dan İngiltere'ye çevirdiği ileri sürüldü. İngiliz basınından Hayters'ın haberine göre; Göztepe, Division One (İngiltere 3. Ligi) takımı Plymouth'tan Aribim Pepple ile yakından ilgileniyor. Son 4 maçında 5 gol atan Pepple, 29 karşılaşmada forma giydi ve 11 kez ağları sarstı.

YENİ HÜCUM HATTINDAN SES ÇIKMADI!

Göztepe'nin devre arasında kadrosuna kattığı isimler şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. Forvetler Luiz 6, Jeferson 5, orta saha Antunes 2, Krastev 3 ve ön libero Mohammed de sarı-kırmızılarda forma giydiği 3 karşılaşmada skor katkısı yapamadı.