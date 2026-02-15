Varsa yoksa galibiyet

Göztepe, bugün saat 17.00'de Kayserispor'u ağırlayacak. Avrupa kupalarını hedefleyen sarı-kırmızılılar, maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Bu sezon evinde sadece 1 kez mağlup olan Göz-Göz, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik maçı kazanarak Avrupa yolunda hedefine emin adımlarla ilerlemeyi istiyor
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
