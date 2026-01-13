CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Lacerda harekatı

Lacerda harekatı

“Samba” rüzgarını sürdürmeyi ve hücum gücünü artırmayı hedefleyen Göztepe, Guilherme Luiz’i kadrosuna kattıktan sonra 26 yaşındaki Brezilyalı santrfor Derik Lacerda ile ilgileniyor

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 06:50
Lacerda harekatı

Süper Lig'de devre arasında İsviçreli orta saha Alexis Antunes ve Brezilyalı golcü Guilherme Luiz'i kadrosuna dahil eden Göztepe, diğer golcüsünü de Brezilya'dan buldu. "Samba" rüzgarını sürdürmeyi ve hücum gücünü artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların Serie B'de Cuiaba takımında top koşturan Derik Lacerda ile ilgilendiği ifade edildi. Cuiaba'nın 26 yaşındaki 1.91 boyundaki santrfor için 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği ifade edildi. Yönetim görüşmelere başladı.

10 GOLE KATKI YAPTI

Futbol kariyerine memleketi Brezilya'da EC Resende takımının altyapısında başlayan Lacerda, ardından Portekiz'e transfer olarak ilk Avrupa deneyimini yaşadı. Portekiz'de Academica, Coimbra ve Moreirense'de oynayan Lacerda, İspanya'da ise Ponferradina'da forma giydi. Avrupa macerasının ardından yeniden ülkesine dönen oyuncu, Sport Recife ve Cuiaba takımlarında görev yaptı. 2025 yılında Sport Recife ve Cuiaba'da toplam 33 maça çıkan Lacerda 8 gol atıp 2 de asist yaptı.

Göztepe, Lacerda için Cuiaba ekibine 1.5 milyon euro civarında bonservis teklifinde bulundu; sonraki satıştan % 20 pay gibi maddeler de görüşmelerde yer alıyor. Anlaşma sağlanması halinde resmi imza atılacak.

