Naderi listede

Naderi listede

Göz-Göz Bundesliga 3’te Hansa Rostock’ta oynayan 1.94 boyundaki, 22 yaşındaki Alman Ryan Don Naderi’yi listesine aldı. Son kararı teknik direktör Stoilov verecek.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Naderi listede

Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk olarak İsviçre'nin Servette takımında forma giyen 25 yaşındaki ofansif orta saha Antunes ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar forvet hattı için de girişimlere başladı. Daha önce Perulu Guzman, Brezilyalı forvetler Mathias ile Henrique ile temasa geçen kurmayların, Alman golcü Ryan Don Naderi'yi de listeye eklediği ifade edildi. Yönetim, teknik direktör Stoilov'un onayıyla birlikte bombayı patlatmaya çok yakın.

15 MAÇTA 7 GOL ATTI

Kariyerine Dynamo Dresden'den de başlayan Alman golcü, Borussia Mönchengladbach U 19 Takımı'nda oynadıktan sonra Hansa Rostock'a transfer oldu. 22 yaşındaki santrfor, Almanya 3. Lig ekiplerinden Hansa Rostock forması giyiyor. 193 cm boyundaki uzun forvet, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Göztepe scout ekibinin Naderi'yi yakından takip ettiği ve teknik ekibe olumlu rapor sunduğu öğrenildi.

1.94'LÜK KULE İMZAYA YAKIN

Çek asıllı Alman oyuncu, fiziksel üstünlüğü, hava hakimiyeti ve bitiriciliğiyle biliniyor. Devre arası kampı öncesi kadroyu güçlendirmek isteyen İzmir ekibi, Naderi transferiyle birlikte forvet rotasyonunu daha tehlikeli hale getirmeyi planlıyor. 22 yaşında, 194 cm boyunda, hava toplarında rakibi ezen, bitiriciliğiyle kalecilerin adeta korkulu rüyası. Göztepe Spor Kulübü'nün forvet transferinde temaslarını kısa bir süre içinde netleştireceği ifade edildi.

