Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe sıkıntılı

Göztepe sıkıntılı

Samsun’u ağırlayacak Göztepe’de Afrika Kupası’ndakiler nedeniyle orta sahada alternatiflerin tükenmesi, Stoilov’un işini çok zorlaştırdı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Göztepe sıkıntılı

Trendyol Süper Lig'de yarın evinde Samsunspor'u ağırlayacak olan Göztepe, kritik karşılaşma öncesinde kadro sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Son haftalarda performansını yükselten Olaitan ile takımın istikrarlı isimlerinden Miroshi, Afrika Kupası'na gitti. Bu iki önemli ismin yokluğunda Stoilov'un elinde yalnızca Dennis, Rhaldney ve Efkan kaldı. Sarı- kırmızılılarda sıkıntı yalnızca orta saha ile sınırlı değil. Hücumda Janderson, kart cezası nedeniyle yok. Sakatlığını atlatan Ürdünlü forvet Sabra'nın Juan ile birlikte gol araması bekleniyor. 19 yaşındaki genç santrfor Tibet ise maçın seyrine göre süre alabilecek isimler arasında yer alıyor.

STOİLOV TAKIMA KART UYARISI YAPTI

Dar bir kadroyla sahaya çıkacak olan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, oyuncularını özellikle gereksiz kartlar konusunda uyardı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın Samsunspor karşısında hem Avrupa iddiasını sürdürmek hem de mevcut kadro dengesini korumak zorunda olacak.

SON DAKİKA
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:15
Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! 01:06
Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! 01:04
