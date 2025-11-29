CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Göztepe Değişim zamanı

Değişim zamanı

Göztepe, Antalya maçında değişikliğe gidiyor. Teknik patron Stoilov, sağ bek Arda, orta saha Rhaldney ve stoper Godoi’ye görev verecek.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Değişim zamanı
Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemeyen Göztepe'de yarın oynanacak Antalyaspor karşılaşması öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un, yoğun maç temposu ve son haftalardaki performans dalgalanmaları nedeniyle kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Bulgar çalıştırıcının 3 değişiklik yapacağı bildirildi. Göz-Göz'de kart cezasını tamamlayan sağ bek Arda Okan, yeniden formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Arda'nın, Kocaelispor maçında görev yapan Ruan'ın yerine sahaya çıkması bekleniyor. Orta sahada ise Stoilov'un, oyunun merkezindeki dinamizmi artırmak adına Miroshi'nin yerine Rhaldney'e forma verme düşüncesinde olduğu belirtildi. Savunma hattında da Taha Altıkardeş'in yerine Brezilyalı Allan Godoi'nin stoperde sahaya çıkacağı ifade edildi.
