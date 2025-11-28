Stoilov’un jokeri Novatus Miroshi

Antalyaspor deplasmanında ter dökecek Göztepe'nin geçen sezondan beri joker oyuncusu olan Novatus Miroshi, son maçlarda formayı kaptı. Teknik direktör Stoilov'un sol stoper, sol bek ve orta saha olarak değerlendirdiği 23 yaşındaki Tanzanyalı ön libero, Brezilyalı Rhaldney'in formdan düşmesinin ardından ilk 11'e monte edildi. Bu sezon genelde maçlara yedek başlayan Miroshi, Kasımpaşa (D) ve Kocaelispor karşılaşmalarına ilk 11'de çıktı. Orta sahada Njeryalı Anthony Dennis ile birlikte mücadele eden 23 yaşındaki oyuncu teknik ekipten geçer not aldı.