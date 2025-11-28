CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Stoilov’un jokeri Novatus Miroshi

Stoilov’un jokeri Novatus Miroshi

Göztepe’de Rhaldney’den formayı alan Miroshi, Antalya karşısında da önemli koz olacak

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:50
Stoilov’un jokeri Novatus Miroshi

Antalyaspor deplasmanında ter dökecek Göztepe'nin geçen sezondan beri joker oyuncusu olan Novatus Miroshi, son maçlarda formayı kaptı. Teknik direktör Stoilov'un sol stoper, sol bek ve orta saha olarak değerlendirdiği 23 yaşındaki Tanzanyalı ön libero, Brezilyalı Rhaldney'in formdan düşmesinin ardından ilk 11'e monte edildi. Bu sezon genelde maçlara yedek başlayan Miroshi, Kasımpaşa (D) ve Kocaelispor karşılaşmalarına ilk 11'de çıktı. Orta sahada Njeryalı Anthony Dennis ile birlikte mücadele eden 23 yaşındaki oyuncu teknik ekipten geçer not aldı.

