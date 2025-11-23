CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Göztepe Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Hücumda iyi değildik

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov beraberliği değerlendirdi. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 18:08
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçta yakaladıkları önemli gol fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi. Bulgar teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarı yeterli hırsla maça başlayamadıklarını aktaran Stoilov, şöyle devam etti: "Hücum anlamında iyi değildik. Sonradan tempomuzu artırdık ama aynı zamanda maçın içerisinde çok fazla gerginlik vardı. Çok fazla kendini yere atmalar, gereğinden fazla agresiflik yaşandı. Ben bunları çok fazla seven bir teknik adam değilim. Aynı zamanda 2-3 tane net fırsat yakaladık. Bunlardan yararlanmamız gerekiyordu. Ama iyi olan şeyse şuydu, rakibe net bir fırsat kesinlikle vermedik. Defansta 90 dakika boyunca çok organize bir şekilde oynadık ama hücumda kesinlikle daha iyi olmamız gerekiyor. Daha yaratıcı ve daha öz güvenli olmamız gerekiyor." Stoilov, 2 hafta boyunca 12-13 oyuncuyla antrenman yapabildiklerini, Juan'ın da bu hafta sakatlık problemi yaşadığını ancak maça yetiştiğini aktardı. Bulgar teknik adam, oyun tarzlarına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti: "Bu, bize başarıyı getiren bir futbol tarzı. Bu, bize Türkiye'de çok fazla şey kazandırdı. Hücum anlamında daha öz güvenli olmamız gerekiyor. Geçen yıl takımımızda 3-4 tane daha yaratıcı oyuncu vardı ve onlarla beraber zaman zaman daha öz güvenli, başarılı oyunlar ortaya koyabiliyorduk. Şimdi oraya yine 1-2 belki daha fazla takviyeyle bunu sağlamamız gerekiyor. Göztepe baktığınızda şu anda üst sıralara oynayan, üst seviye bir futbol oynuyor. Çok daha fazla puan almamız gerekiyordu. Oynadığımız oyunun karşılığı çok daha fazla puandı. Bunu da daha sonra telafi edeceğimize inanıyorum. Aynı zamanda taraftarlarımız oynadığımız tempolu, agresif futbolu seviyorlar. Bizim bunun üzerine çalışmaya devam etmemiz ve bunun üzerine koymamız gerekiyor." Stoilov, taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

