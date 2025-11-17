Afrika alarmı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'in iddialı takımlarından Göztepe, Afrika Uluslar Kupası (21 Aralık 2025-18 Ocak 2026, Fas) nedeniyle 5 Afrikalı oyuncusundan (Olaitan- Benin, Dennis-Nijerya, Bokele-Kamerun, Miroshi-Tanzanya, Cherni-Tunus) uzak kalacak. Bu futbolcular milli takımlarında oynarsa, takımlarının hazırlık döneminde ilk yarının son maçlarını ve devre arası kampının büyük bölümünü kaçırmak zorunda kalacak. C Grubu'nda yer alan Nijerya, Tunus ve Tanzanya'da Dennis, Cherni ve Miroshi rakip olabilir.

EKSİKLER DÖNDÜ

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Göz-Göz'de uzun süredir sakatlıkları bulunan stoperler Alan Godoi ve Furkan Bayır takıma döndü. İki oyuncu da takımla çalışıyor. Brezilyalı Godoi, sezon başında transfer olduğu sarı-kırmızılılarda 6 maç görev yaptıktan sonra 5 Ekim'deki Başakşehir sınavının ardından 7 maçtır forma giyemedi. Furkan ise 7 maçta oynayıp, 26 Ekim'de Galatasaray deplasmanında oynanan müsabakada sakatlandı.

3 İSİM DAHA YOK

Göztepe'de Afrikalı oyuncuların yanısıra üç isim de takımda yer alamayacak. İzmir ekibinde, bahis soruşturmasında adı geçen oyuncular İzzet Furkan Malak ve Uğur Kaan Yıldız, son 3 yılda bahis yapmadıkları için 45'er gün hak mahrumiyeti aldı.