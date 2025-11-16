Göztepe’den golcü atağı

Göztepe'nin ara transfer döneminde İsviçreli santror Filip Stojilkovic'i kadrosuna katmayı planladığı bildirildi. Bu sezon Polonya Ekstraklasa'da Cracovia formasıyla 14 maçta 7 kez rakip fileleri sarsan, 3 de asist yapan 25 yaşındaki golcünün, sarıkırmızılı kulübün radarına girdiği bildirildi. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Stojilovic'e Göztepe'nin yanı sıra İtalya Serie B ekibi AC Monza'nın da talip olduğu kaydedildi. Zürich altyapısında yetişen Sion, Darmstadt, Kaiserslautern, OFK Belgrad gibi kulüplerde top koşturdu. Göztepe'nin piyasa değeri 2 milyon euro olan oyuncuyu transfer etmek için bonservis ücreti ödemesi gerekiyor.

RUAN BEKLENENİ VEREMEDİ

13 yabancı bulunan Göztepe'nin bu sezon transfer ettiği isimlerden Ruan kayıplara karıştı. Sezon başında 4'ü Brezilyalı 7 yeni yabancı alan, altyapıya da 3 genç yabancı takviyesi yapan sarı-kırmızılılarda A takıma dahil edilen lejyonerlerden yalnız Ruan forma giyemedi. Göztepe'ye ülkesinde Atletico Goianiense'den gelen 30 yaşındaki sağ kanat 12 maçta yalnız 1 kez sonradan oyuna girdi.