CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe’den golcü atağı

Göztepe’den golcü atağı

Sarı kırmızılı kulübün, Polonya Ekstraklasa’da Cracovia formasıyla 14 maçta 7 kez fileleri sarsan İsviçreli santror Filip Stojilkovic’i transfer etmek istediği belirtildi

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe’den golcü atağı

Göztepe'nin ara transfer döneminde İsviçreli santror Filip Stojilkovic'i kadrosuna katmayı planladığı bildirildi. Bu sezon Polonya Ekstraklasa'da Cracovia formasıyla 14 maçta 7 kez rakip fileleri sarsan, 3 de asist yapan 25 yaşındaki golcünün, sarıkırmızılı kulübün radarına girdiği bildirildi. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Stojilovic'e Göztepe'nin yanı sıra İtalya Serie B ekibi AC Monza'nın da talip olduğu kaydedildi. Zürich altyapısında yetişen Sion, Darmstadt, Kaiserslautern, OFK Belgrad gibi kulüplerde top koşturdu. Göztepe'nin piyasa değeri 2 milyon euro olan oyuncuyu transfer etmek için bonservis ücreti ödemesi gerekiyor.

RUAN BEKLENENİ VEREMEDİ

13 yabancı bulunan Göztepe'nin bu sezon transfer ettiği isimlerden Ruan kayıplara karıştı. Sezon başında 4'ü Brezilyalı 7 yeni yabancı alan, altyapıya da 3 genç yabancı takviyesi yapan sarı-kırmızılılarda A takıma dahil edilen lejyonerlerden yalnız Ruan forma giyemedi. Göztepe'ye ülkesinde Atletico Goianiense'den gelen 30 yaşındaki sağ kanat 12 maçta yalnız 1 kez sonradan oyuna girdi.

F.Bahçe'nin yıldız orta saha transferinde rakibi dünya devi!
F.Bahçe'ye Ada'dan fırsat transferi!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
G.Saray Arias için devrede!
F.Bahçe'den Belçikalı golcüye kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz-Ermenistan maçı detayları! Portekiz-Ermenistan maçı detayları! 07:45
Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar 07:23
Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! 01:17
Montella'dan Merih ve Kaan sözleri Montella'dan Merih ve Kaan sözleri 01:17
Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? 01:17
San Mames'te Filistin bayrakları! San Mames'te Filistin bayrakları! 01:17
Daha Eski
Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! 01:17
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu 01:17
Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 01:17
İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! 01:17
A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:17
G.Saray'a transferde büyük şok! G.Saray'a transferde büyük şok! 01:17