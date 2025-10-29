Göztepe'de stoper krizi çıktı!

Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe'de evindeki G.Birliği maçı öncesinde stoper krizi var. Godoi 1 ay sakat, Bokele de maçta kırmızı gördü. Furkan Bayır da maçta sakatlanıp çıkarken, durumunun belirsiz olduğu öğrenildi. Öte yandan sakatlığı süren sağ bek Ogün Bayrak ve forvet Sabra da yok.
Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe'de evindeki G.Birliği maçı öncesinde stoper krizi var. Godoi 1 ay sakat, Bokele de maçta kırmızı gördü. Furkan Bayır da maçta sakatlanıp çıkarken, durumunun belirsiz olduğu öğrenildi. Öte yandan sakatlığı süren sağ bek Ogün Bayrak ve forvet Sabra da yok.