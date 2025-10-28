Junior Olaitan özür diledi! Osimhen ile paylaştığı fotoğraf Göztepe taraftarının tepkisini çekmişti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Göztepeli futbolcu Junior Olaitan, Galatasaray maçının ardından Osimhen ile forma değiştirmiş ve sosyal medya hesabından Nijeryalı isimle çekildiği fotoğrafı paylaşmıştı. Bu durum Göztepe taraftarının tepkisini çekerken Olaitan ise bir özür açıklaması yayımladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 12:37

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Junior Olaitan, Galatasaray maçı sonrası Victor Osimhen ile formasını değiştirmişti.

Olaitan bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Bu hareketi nedeniyle Göztepe taraftarının tepkisini çeken Olaitan, sosyal medya hesabından özür diledi.

Olaitan yaptığı açıklamada, "Herkese iyi bir hafta dilerim. Galatasaray maçını kazanamadığımız için takım olarak çok üzgünüz. İyi mücadele ettik ama beklenmeyen müdahaleler oldu ve maalesef maçı kaybettik. Karşı takım oyuncusu Osimhen'le Nijerya'nın Lagos kentinden süregelen bir dostluğumuz var ve yıllar sonra karşılaştığımızda formaları değiştirmek istedik. Bu kulübün kültürüne aykırı bir şey yaptığım için herkesten özür diliyorum. Şimdi önümüzde gidilecek bir Avrupa var. Hep birlikte kenetlenerek hedefe doğru yürüyelim! İnadına Göztepe! dedi.

