Göztepe’den Galatasaray maçı sonrası tepki! "Her sene aynı film"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Göztepe, maçın ilk yarısında yaşanan kırmızı kart pozisyonuna tepki gösterdi. Mücadelenin 42. dakikasında Göztepe'nin savunma oyuncusu Malcom Bokele, gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ardından İzmir ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her sene aynı film!" ifadeleri kullanılarak hakem kararlarına gönderme yapıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Göztepe, Galatasaray maçının sonrasında maçla ilgili bir açıklama daha yaptı ve açıklamada "Tek kelimeyle biçildik!" ifadelerini kullandı.