Juan'dan Samba

Süper Lig'de son olarak evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek milli maç arasına 16 puanla 3. sırada giren namağlup Göztepe'de Brezilyalı golcü Juan Silva, son haftalarda toparlandı. Vatandaşı Romulo'nun Alman ekibi Leipzig'e, Emersonn'un Fransa'da Toulouse'a gitmesinin ardından sarı-kırmızılıların en büyük gol umutlarından biri olan Juan, sezona iyi bir başlangıç yapamadı. İlk karşılaşmalarda sessiz kalan, net gol fırsatlarını değerlendiremeyen Juan, 2. haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçında da kırmızı kart görüp cezalı duruma düştü.

BAŞAKŞEHİR'E JENERİKLİK GOL ATTI

Taraftarların bu süreçte eleştirmeye başladığı 23 yaşındaki genç forvet, 6. haftadaki Beşiktaş maçıyla gol siftahı yaptı. İzmir temsilcisinin Gürsel Aksel Stadı'nda 3-0 kazandığı karşılaşmada açılış golüne imza atan Sambacı, ilk kez tribünleri ayağı kaldırdı. Son Başakşehir karşılaşmasında ise 26. dakikada penaltı kaçırıp büyük moral bozukluğu yaşayan Juan, 43. dakikada ise orta sahaya yakın bir noktadan attığı jeneriklik golle takımına galibiyeti getirdi. Toplam 2 gole ulaşan Juan Silva, milli araya oldukça moralli girdi. Geçen sezon Southampton'dan kiralanan Juan'ın bonservisi 900 bin euro'ya alındı ve 2029 yılına kadar Göztepe ile sözleşme imzaladı.

Geçen sezon 28 maçta 8 gol, 4 asistle oynayan Juan, boş geçtiği 5 haftanın ardından Beşiktaş ve Başakşehir ağlarını havalandırarak, formunu buldu.