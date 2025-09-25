Gözler Sabra’da

Göztepe, gençleri parlatmaya devam ediyor. Romulo'yu 25 milyon euro ve Emersonn'u 3,2 milyon euro'ya satan kulüp, şimdi de 2005 doğumlu Ürdünlü İbrahim Sabra'yı öne çıkardı. 19 yaşındaki forvet, ligin ilk 6 haftasında ilk 11'de başlamasa da 4 maçta oyuna sonradan girdi. Beşiktaş karşısında 84'te oyuna girip 39 saniye sonra röveşata golüyle ilk skor katkısını yaptı. Büyük bir coşku yaşayan ve hırsızlı bir görüntü çizen Ürdünlü oyuncu, bu istek ve arzusuyla teknik heyetten ve taraftardan tam not aldı. Teknik direktör Stoilov'un Sabra'ya ilerleyen maçlarda daha fazla süre vermesi bekleniyor.