Ziraat Türkiye Kupası
Yenilerle coşuyor

Yenilerle coşuyor

Lider G.Saray’ı takip eden İzmir ekibi, kaydettiği 10 golün 5’ini yeni transferleriyle buldu. 6 haftada yenilgi yüzü görmeyen Göz-Göz bu süreçte Beşiktaş ve F.Bahçe’den 4 puan çıkarttı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 06:50
Yenilerle coşuyor

Bu sezon yeni bir yapılanma içerisine giren Göztepe, süper yıldızı Romulo'yu rekor bir ücretle satarak takımı baştan yarattı. Brezilyalı isimlere ağırlık veren sarı-kırmızılılar, kısa süre içerisinde bunların meyvelerini de toplamayı başardı. 6 hafta sonunda topladığı 12 puanla ikinci sırada yer alan İzmir ekibi, hem savunma hem de hücumdaki performansıyla da dikkat çekiyor. Attığı 10 gole karşılık kalesinde sadece iki gol gören Göz-Göz, F.Bahçe ve Beşiktaş maçlarından da toplamda 4 puan çıkarttı.

6 ASİSTLİK ÖNEMLİ KATKI

Göztepe'nin attığı 10 golün yarısını yeni transferler kaydetti. Yaz döneminde takıma katılan Ibrahim Sabra, Janderson, Olaitan, Efkan Bekiroğlu ve Rhaldney birer gol atarak skor katkısı sağladı. Ayrıca yeni isimler attıkları gollerin yanı sıra asistleriyle de takımın hücum gücüne önemli katkı sağlıyor. Sarıkırmızılı ekip, şu ana kadar toplam 7 asist yaparken, bunların da 6'sında yeni transferlerin imzası var. Cherni ve Janderson ikişer, Arda Okan Kurtulan ile Rhaldney ise birer asistle katkda bulundular.

LİGDE 4 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI

Göztepe'nin başarılı performansında savunma yapısı da önemli bir yer kaplıyor. Takım halinde savunma yapan İzmir ekibi, 6 haftada kalesinde sadece iki gol görürken, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Üstelik F.Bahçe ve Beşiktaş karşısında da rakiplere geçit verilmedi.

