Haberler Göztepe Gözü zirvede

Gözü zirvede

Sarı-kırmızılılar, Kara Kartal’ı yıktı geçti. Juan, Rhaldney ve Sabra’nın golleriyle 58 yıl sonra rakibini 3 farkla deviren İzmir ekibi, puanını 12’ye çıkardı, zirve yarışına ortak oldu

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Gözü zirvede

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'i son dakikalarda attığı golle deviren ve Sergen Yalçın yönetiminde ilk galibiyetini alan Beşiktaş, 6'ncı haftanın açılış maçında Göztepe'ye konuk oldu. Siyah-beyazlıların tek hedefi galibiyetti ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve İzmir'de ummadığı bir yenilgi aldı. Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte oyunun hakimiyetini eline alan sarı-kırmızılılar, dakikalar 4'ü gösterdiğinde aradığını buldu ve Brezilyalı yıldızı Juan'ın golüyle karşılaşmada öne geçti.

MUHTEŞEM GOL

Bu golden sonra ataklarını daha da sıklaştıran Göztepe, Rhaldney'le 19'da farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş kalesine akın akın gelen İzmir temsilcisinde Janderson, 22 ve 42'de mutlak pozisyonlarda topu dışarı attı. Sarı-kırmızılılar, 2. yarıda Olaitan'la yine net bir pozisyondan faydalanamadı. Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise Sabra, sahneye çıktı. 83'te oyuna giren Ürdünlü muhteşem bir golle skoru ilan etti. Puanını 12'ye çıkaran Göztepe, maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Göztepe 58 yıl sonra Beşiktaş'ı 3 farkla yendi.

3

Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Göztepe, Süper Lig tarihinde bu rekabette aldığı en farklı galibiyeti tekrarladı. Sarı-kırmızılılar en son rakibini 1969'da 3 farkla mağlup etmişti.

