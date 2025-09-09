CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe'den Sinclair Armstrong hamlesi

Göztepe'den Sinclair Armstrong hamlesi

Göztepe, 22 yaşındaki forvet oyuncusu Sinclair Armstrong’u kadrosuna katmak için İngiliz ekibi Bristol City ile görüşmelere başladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 10:19
Göztepe'den Sinclair Armstrong hamlesi

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda ilk 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Göztepe, topladığı 8 puanla zirve takibini sürdürüyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunda büyük değişikliklere imza atan İzmir ekibi, forvet hattını da adeta sil baştan yaptı. Sarı-kırmızılılar, genç yıldız Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20+5 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderirken, bir diğer golcü oyuncusu Emersonn da Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a 3,2 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bu önemli ayrılıkların ardından forvet hattında oluşan boşluğu doldurmak isteyen Göztepe yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi.

İngiltere Championship ekibi Bristol City forması giyen Sinclair Armstrong'a kanca atan sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Yeni sezon öncesinde kadroda düşünülmeyen golcü oyuncunun, Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar da bu transfer için İngiliz ekibine iki teklif sunarken, ilk teklifin 1 milyon Euro bonservis bedeli olduğu ifade edildi. Bu teklifte anlaşılamaması durumunda ise opsiyonlu olarak kiralama formatı üzerinde durulacağı belirtildi. İki ekibin görüşmeleri devam ederken kısa bir süre içerisinde resmi adımların atılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmesi durumunda forvet rotasyonundaki oyuncuları Juan, Janderson, Sabra ve Armstrong olacak.

