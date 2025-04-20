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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe İsmail'den müthiş füze

İsmail'den müthiş füze

Göztepe, güçlü rakibi karşısında geri düştüğü maçta 35 yaşındaki tecrübeli sol bekiyle geri döndü. İkinci yarının başında havada makas hareketiyle topun gelişine jeneriklik bir vuruş yapan Köybaşı, Göztepe’ye beraberliği kazandırdı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 06:50
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İsmail'den müthiş füze

Göztepe, Beşiktaş'la bu sezon oynadığı 3 maçta da boyun eğmedi. Kara Kartal karşısında 1-0 geri düşen sarı-kırmızılılar, ikinci yarının başında tecrübeli sol beki İsmail Köybaşı'nın müthiş golüyle beraberliği kurtardı. Maçın 46. dakikasında Doğan sağdan ortaladı. Chamberlain topu ceza yayına doğru uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Köybaşı, makas hareketiyle havada pozisyonunu hazırlayıp, gelişine vurduğu şutla topu kaleci Mert'in üzerinden ağlara gönderdi.

RİZE'DE DE BEŞİKTAŞ'A ATTI

Beşiktaş'ta 2009-2016 yılları arasında forma giyen İsmail Köybaşı, Çaykur Rizespor'da forma giyerken de siyah- beyazlılara harika bir frikik golü atmayı başarmıştı. Sarı- kırmızılıların savunmasında müthiş bir performans sergileyen 35 yaşındaki defans oyuncusu, takımının hücumlarına da destek vererek bir gol buldu ve eski takımına beraberliği getiren isim oldu. İzmir ekibine beraberliği getiren milli futbolcu, 80. dakikada alkışlarla oyundan çıktı.

ROMULO BU SEFER SESSİZ KALDI

Beşiktaş'ı ligin ilk yarısında ve Türkiye Kupası'nda yenen Göztepe'de Brezilyalı golcü Romulo, 3 gol, 2 asistle galibiyetlerin mimarı olmuştu. 23 yaşındaki sambacı, Beşiktaş karşısında dün skor yapamadı.

BÖYLE OYNARSAK İSTEDİĞİMİZİ ALIRIZ

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: "Bence bizim adımıza iyi bir maçtı. İlk yarıda bir hata yaptık ve gol yedik. Ondan sonra hırslı bir şekilde oynamaya devam ettik. Fırsatları değerlendiremedik. Beşiktaş'a karşı oynamak da kolay değildi. Aynı şekilde sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Bu sene çok fazla şanssızlık yaşadık, bu süreç gerçekten çok zor. Biraz daha yaratıcı olmalıyız. Bu şekilde agresif ve hırslı olduğumuzda istediğimizi alacağımıza inanıyorum."

GÜZEL GOL ATMAYI SEVİYORUM

İsmail Köybaşı, attığı jeneriklik golü anlattı: "Golüm güzeldi. Bugüne denk geldi. Attığım zaman güzel goller atmayı seviyorum. Güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Enseyi karartmaya gerek yok."

YER GÖK SARI-KIRMIZI

Göztepeli taraftarlar, toplam 20 bin kapasiteli Gürsel Aksel Stadı'nı güçlü rakipleri Beşiktaş karşısında da tıklım tıklım doldurdu. Maça büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılılar tribünlerde boşluk bırakmadı. Karşılaşma öncesi oyuncuları tribünlere çağırarak bağrına basan taraftarlar, 90 dakika boyunca hiç susmadan takımlarına müthiş tezahüratlarla destek verdi.

ANLAMLI PANKART

Göztepe taraftarı, İstanbul Kadıköy'de uğradığı vahşi saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia için tribünde "Ne seni ne aileni ne davanı asla yalnız bırakmayacağız!" pankartı asarak anlamlı bir mesaj verdi. Sosyal medyadan da büyük destek geldi.

İNANILMAZ BİR FIRSAT KAÇTI

Mücadelenin 67. dakikasında Göztepe inanılmaz bir gol kaçırdı. Romulo ortasında Kubilay penaltı noktasının ön bölgesinde kafa vuruşunu yaptı. Mert sağına uzandı ve topu çelmeyi başardı. Seken topa Tijanic dokunamadı.

GÖZTEPE'DE 3 DEĞİŞLİK

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Konyaspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Koray Günter ve Juan ile Kubilay Kanatsızkuş'un yerine Bokele, Tjanic ve Emerson'ı 11'de görevlendirdi.

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