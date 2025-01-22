Göztepe Romulo'nun bonservisini aldığını açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonda başarılı ekiplerinden biri olan Göztepe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İzmir ekibi, resmi sosyal medya hesabından takımda kiralık olarak forma giyen Romulo'nun bonservisini aldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rômulo Cardoso 2028 yılına dek Göztepe'mizde! Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Rômulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Romulo, Göztepe formasıyla Süper Lig'de 16 maça çıkarken 9 gol, 5 asistlik performans gösterdi.