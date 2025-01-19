Göztepe 1-0 Onvo Antalyaspor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçları ile devam ediyor. Sezonun iddialı ekiplerinden Göztepe, evinde misafir ettiği Onvo Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Romulo'nun sarı kart cezası sebebiyle forma giymediği mücadelede İzmir ekibinin golü, dakika 8'de Juan Santos da Silva'dan geldi.

Ev sahibi takımın üstünlüğü ile girilen ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve skor, 1. yarıda kaydedilen gol ile belirlendi: 1-0.

SAHASINDA YENİLMİYOR

Bu sezon evinde oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çeken bir performans sergileyen Göztepe, yenilmezlik serisini Onvo Antalyaspor karşısında da sürdürdü.

BELÖZOĞLU İLK MAÇINA ÇIKTI

Antalyaspor, Alex de Souza ile yollarını ayırmasının ardından anlaşma sağladığı yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına zorlu Göztepe deplasmanında çıktı.