  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Göztepe 6. sambacı Emerson

6. sambacı Emerson

Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş’un sakatlığının ardından hücumcu takviyesi yapacak olan Göz-Göz, Athletico Paranaense’nin 20 yaşındaki kanat forveti Emersonn Correia da Silva’yla el sıkıştı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
6. sambacı Emerson

Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, ara transferde ilk takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İzmir ekibi, Athletico Paranaense'den golcü futbolcu Emersonn Correia da Silva'nın transferinde sona geldi. 20 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, bonservis için de kulübüyle son detayları konuşuyor. Bonservis pazarlığının sonuçlandırılmasının ardından transferin açıklanması bekleniyor. Brezilya Serie A'da bu sezon 13 maça çıkan genç oyuncu, 2 kez ilk 11'de başlarken, 388 dakika süre aldı ve gol veya asist üretmeyi başaramadı.

DATRO FOFANA GİDECEK

EMerson, geçtiğimiz sezon U20 Brezilya Şampiyonası'nda boy gösterdiği 17 maçta 9 golle başarılı bir performans sergiledi. Brezilya medyası da genç hücumcuyu gelecek vadeden isimler arasında gösteriyor. İzmir temsilcisinde sezon başında İngiliz ekibi Chelsea'den kiralık olarak transfer edilen Datro Fofana, ligin 13. haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasının 63. dakikasında sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı. Göztepe'nin, bu sebeple kadroda yer açmak için Fildişi Sahili hücumcuyla yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Emersonn transferinin resmiyete kavuşmasının ardından bu ayrılık da açıklanacak.

Tarihi bonservisle gidecek! Buruk transfer için kararını verdi
F.Bahçe'de stoper için yeni hedef!
DİĞER
Doktorlar dizisinde çapkın Arslan'ın sevgilisi Jülide'ydi! 53 yaşındaki Mehtap Altunok'u bir de şimdi görün!
Beşiktaş'taki ihale vurgununda yeni detay! İBB ve CHP'li belediyelerin ihya ettiği İÇKALE 'PKK parkı'nın mimarı çıktı: Belge belge ifşa
G.Saray'dan 2 bomba birden! Dursun Özbek söz kesti
F.Bahçe'de Reguilon ilk sırada
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 15 Ocak Çarşamba Bugün hangi maçlar var? 15 Ocak Çarşamba 08:13
A.Efes son nefeste kaybetti A.Efes son nefeste kaybetti 01:02
Chelsae evinde 2 puan bıraktı! Chelsae evinde 2 puan bıraktı! 01:02
Atalanta ile Juventus yenişemedi! Atalanta ile Juventus yenişemedi! 01:02
M.City yine puan kaybetti M.City yine puan kaybetti 01:02
N.Forest ile Liverpool yenişemedi N.Forest ile Liverpool yenişemedi 01:02
Daha Eski
Tarihi bonservisle gidecek! Buruk transfer için kararını verdi Tarihi bonservisle gidecek! Buruk transfer için kararını verdi 23:54
Transfer uzmanı açıkladı: F.Bahçe ve Carlos... Transfer uzmanı açıkladı: F.Bahçe ve Carlos... 23:54
G.Saray'dan Zinchenko bombası! G.Saray'dan Zinchenko bombası! 23:54
A.Efes son nefeste kaybetti A.Efes son nefeste kaybetti 00:27
Chelsae evinde 2 puan bıraktı! Chelsae evinde 2 puan bıraktı! 00:33
Atalanta ile Juventus yenişemedi! Atalanta ile Juventus yenişemedi! 00:44