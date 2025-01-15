6. sambacı Emerson

Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, ara transferde ilk takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İzmir ekibi, Athletico Paranaense'den golcü futbolcu Emersonn Correia da Silva'nın transferinde sona geldi. 20 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, bonservis için de kulübüyle son detayları konuşuyor. Bonservis pazarlığının sonuçlandırılmasının ardından transferin açıklanması bekleniyor. Brezilya Serie A'da bu sezon 13 maça çıkan genç oyuncu, 2 kez ilk 11'de başlarken, 388 dakika süre aldı ve gol veya asist üretmeyi başaramadı.

DATRO FOFANA GİDECEK

EMerson, geçtiğimiz sezon U20 Brezilya Şampiyonası'nda boy gösterdiği 17 maçta 9 golle başarılı bir performans sergiledi. Brezilya medyası da genç hücumcuyu gelecek vadeden isimler arasında gösteriyor. İzmir temsilcisinde sezon başında İngiliz ekibi Chelsea'den kiralık olarak transfer edilen Datro Fofana, ligin 13. haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasının 63. dakikasında sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı. Göztepe'nin, bu sebeple kadroda yer açmak için Fildişi Sahili hücumcuyla yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Emersonn transferinin resmiyete kavuşmasının ardından bu ayrılık da açıklanacak.