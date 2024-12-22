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Haberler Göztepe Göztepe-Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İzmir'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 16:20 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 16:20
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Göztepe-Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 17. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

İki takım da sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:

Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Victor Hugo, Tijanic, Romulo

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Amir Hadziahmetovic, Papanikolaou, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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