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Haberler Göztepe

Göztepe hırslı

Son 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp rakip filelere 12 gol gönderen Göz Göz’de teknik direktör Stanimir Stoilov, Eyüpspor deplasmanında mutlak galibiyet bekliyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Göztepe hırslı

Milli arada iyi bir hazırlık dönemi geçiren son haftaların formda ekibi Göztepe, haftaya cumartesi deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçına odaklandı. Ligde sadece bir yenilgisi bulunan ve son 5 haftada özellikle hücum performansıyla dikkat çeken Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Samsun'da aldığımız 4-3'lük şanssız yenilgiyle serimiz bozuldu. Sonrasında Sivas'ı 3-1 yendik. Eyüpspor mücadelesiyle yeni bir seri yakalamamız gerekiyor. Son 5 maçta 12 gol attık. Bu anlamda bir eksiğimiz yok ancak savunmadaki sorunları gidermemiz gerekiyor" diye konuştu

MANİSA İLE ÖZEL MAÇ OYNADI

Eyüpspor'un da kendileri gibi lige yeni geldiğini ve kendini kanıtlamış bir takım olduğunu kaydeden Bulgar hoca, "Rakibimizle aynı puandayız. Üst sıralarda yer almak adına ciddi bir rakiple karşılaşacağız. Eyüpspor'u iyi analiz edip deplasmandan mutlak galibiyetle dönmek istiyoruz. Milli arada iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Cumartesi akşamı en iyisini verip 3 puanı almak istiyoruz" dedi. Bu arada Göztepe, dün Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK ile oynadığı özel maçı 3-2 kazandı. Göz-Göz'ün gollerini Ahmed Ildız ve Juan (2) kaydetti.

Göztepe'nin 28 yaşındaki stoperi Heliton, bu sezon tüm maçlarda 90 dakika forma giyerek Stanimir Stoilov'un vazgeçilmezi oldu. Bulgar hoca Heliton ile birlikte orta sahada Dennis'e tüm maçlarda 90 dakika şans verdi.

Göztepe, milli ara nedeniyle dün Manisa ile oynadığı hazırlık maçını Ahmet İldiz ve Juan'ın (2) golleriyle 3-2 kazanıp moral depoladı.

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