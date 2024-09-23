Göztepe 3-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Göztepe evinde kazandı!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Maçta kazanan taraf 3-0'lık skorla Göztepe oldu. İzmir ekibinin galibiyet golleri 13. dakikada Taha Altıkardeş, 45+3. dakikada Juan ve 90+4'te Doğan Erdoğan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Göztepe 9 puanla 6. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 3 puanla 17. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

13'üncü dakikada Göztepe golü buldu. Sol kanattan Djalma'nın kullandığı taç atışında ceza sahasındaki Solet'in kafayla indirdiği meşin yuvarlakla buluşan Taha'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

15'inci dakikada Göztepe golleri ikiledi ancak pozisyon VAR'a takıldı. Juan'ın pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Romulo'nun yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. Hakem Ozan Ergün'ün gol kararına rağmen VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcında Tijanic'in ofsayt olduğunun tespiti üzerine gol geçerlilik kazanmadı.

22'nci dakikada Kayserispor beraberlik golüne çok yaklaştı. Ramazan'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Nazon, savunmaya rağmen attığı sert şutta kaleci Lis'in önlediği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

45+3'üncü dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla Kayserispor kalesine sokulan Tijanic'in sert şutunu kaleci Onurcan çeldi. Pozisyonun devamında Juan bir şut daha çekti ve top filelerle buluştu: 2-0.

Göztepe ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

60'ıncı dakikada Göztepe'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Tijanic ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, kaleci Onurcan topu ayaklarıyla son anda çeldi.

67'nci dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Bokele savunma arasından kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

89'uncu dakikada Hugo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Matsuki'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

90+4'üncü dakikada Göztepe, 3'üncü golü buldu. Nazım'ın pasında sağ ayağı ile kaleyi yoklayan Doğan topu köşeden ağlara bıraktı: 3-0.

Maçı 3-0 kazanan Göztepe 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.