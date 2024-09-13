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Haberler Göztepe

Kalede değişim

Göztepe’de kalede değişim yaşanıyor. İzmir ekibinde yeni bir planlama yapıldığı ve rotasyonun Lis, Arda ve yeni transfer Emircan 3’lüsünden oluştuğu belirtildi

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Kalede değişim

Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek Göztepe, transfer sezonunun bitimine 2 gün kala hareketli saatler geçiriyor. Bir santrfor takviyesi yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda kalede de değişimler yaşadı. Sezon başında Keçiörengücü'nden eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ı alan Göztepe'de tecrübeli eldivenle yolların ayrıldığı bildirildi. Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in transfer edilmesiyle yedek kalmak istemeyen Ekrem'in 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'a gittiği açıklandı. İzmir ekibinde yönetimin de Emircan Seçgin ile anlaşma sağlayıp transferi tamamladığı duyuruldu. Kaleci rotasyonunu tamamlayan Göztepe'de ilk hafta kaleyi Arda Özçimen korurken, daha sonra Mateusz Lis'in transfer edilmesiyle Polonyalı eldiven 1 numara oldu. Son olarak Emircan Seçgin kadroya katıldı.

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