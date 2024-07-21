Üçü bir arada

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunma ve orta sahaya takviye için kolları sıvayan Göz- Göz, rotasını Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çevirdi. Sarı- kırmızılılar, Galatasaray'dan sağ bek Dubois, Fenerbahçe'den stoper Emir Ortakaya ve maestro Zajc'ı gündemine aldı. Cimbom'un sözleşmesinin son yılına giren 29 yaşındaki Fransız sağ bek için kararını Avusturya'daki ikinci kampın ardından vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli savunmacı, 32 karşılaşmada 1 gol, 7 asist katkısı sağladı.

SEPİL, ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞTÜ

Göztepe'nin, eski oyuncusu Emir Ortakaya ile Zajc için de bastırdığı öğrenildi. Onursal Başkan Mehmet Sepil'in TFF başkanlık seçiminde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan iki isim için söz aldığı bildirildi. 20 yaşındaki Ortakaya, 2022-23'te kiralık oynadığı Göz-Göz'de 33 maçta 1 gol, geçen sezon da Kocaeli'de 31 maçta 3 gol attı. Mourinho'nun gözüne giremeyen, geçen sezon 21 maçta 2 gol atan Slovenyalı maestro Zajc'ın da teklife sıcak baktığı belirtildi. Görüşmeler sürerken, transferlerin yurt dışı kampına yetiştirilmesi hedefleniyor.