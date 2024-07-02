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Göztepe'de 2 transfer 1 ayrılık!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe; Nazım Sangare ve Koray Günter'le anlaşma sağladı. İzmir temsilcisi Tarkan Serbest ile de yollarını ayırdı. | Son dakika transfer haberleri

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 14:07
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Göztepe'de 2 transfer 1 ayrılık!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe 2 transfer birden gerçekleştirdi. Daha önce sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'mle sözleşme imzalayan Göztepe, sağ bek Nazım Sangare ile defans Koray Günter'i de resmen renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar 30 yaşındaki Nazım ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık mukavele yaparken; Koray ise İtalya'nın Hellas Verona takımından kiralandı. Futbola Almanya'da Borussia Mönchengladbach'ta başlayan Nazım, Alemannia Aachen, Fortuna Düsseldorf ve Osnabrück'te oynadıktan sonra 2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a transfer oldu.

Antalyaspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Nazım, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de sakatlıklar yaşayan deneyimli futbolcu, geçen sezonu Süper Lig'de küme düşen Fatih Karagümrük'te geçirdi. Karagümrük'te 29 resmi maça çıkan Nazım, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Kariyerine yeni takım arkadaşı Nazım gibi Almanya'da başlayan 29 yaşındaki Koray Günter de Borussia Dortmund altyapısından yetişti. Deneyimli stoper 2013-2018 yılları arasında Galatasaray'da top koşturdu. Sarı-kırmızılı takımda fazla süre alamayan Koray, sarı-kırmızılılarda 3 Türkiye Kupası 2 de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın ardından rotasını İtalya'ya çeviren Koray, Genoa, Hellas Verona ve Sampdoria formalarını terletip yeniden Türkiye'ye döndü. Geçen sene Fatih Karagümrük'te oynayan Koray, 10 müsabakada görev aldı.

KOCAELİSPOR'A GİTTİ

Göztepe, stoper Tarkan Serbest ile yollarını resmen ayırdı. Geçen sezon Kasımpaşa'dan gelen 30 yaşındaki Tarkan, 24 resmi maça çıktı. Göztepe Tarkan'a veda mesajı yayımlayıp oyuncunun 1'inci Lig ekibi Kocaelispor'a transfer olduğunu duyurdu.

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