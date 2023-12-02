Mame Diouf şoku!

Trendyol 1. Lig'in 14'üncü haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Giresunspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de Mame Diouf'un sezonun ilk devresini kapattığı öğrenildi. Geçen haftaki Tuzlaspor maçından önce idmanda sakatlanan Senegalli golcünün adalesinde problem olduğu ifade edilirken, ilk devreyi kapattığı bildirildi. Sezon başında en önemli gol umudu olarak transfer edilen 36 yaşındaki Diouf beklentilerin uzağında kalmıştı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un deneyimli santrforun yokluğunda ileri uçta tıpkı Tuzlaspor maçında olduğu gibi Cezayirli futbolcu Messaoudi'ye şans tanıması bekleniyor.

PALMER DA İYİLEŞMEDİ

Göztepe'de sakatlıklarla boğuşan Palmer'ın da henüz iyileşmediği belirtildi. Son olarak 7. haftada iç sahada 1-0 kazanılan Adana maçında forma giyebilen İngiliz orta sahanın da devre arasında takıma döneceği kaydedildi.