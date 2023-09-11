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Göztepe Trabzonspor'dan Paul Onuachu'ya karşılık Enis Destan'ı istiyor.

Göztepe, Trabzonspor'un genç golcüsünü istiyor. Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini elinde bulundurup aynı zamanda Southampton'ı yöneten Sport Rebuplic, Fırtına'ya verdiği Onuachu'ya karşılık Enis'i Trendyol 1.Lig'de şampiyonluk kovalayan İmzir ekibine istiyor. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 13:13
Göztepe Trabzonspor'dan Paul Onuachu'ya karşılık Enis Destan'ı istiyor.

Trabzonspor'un Southamptom'dan Nijeryalı forvet Paul Onuachu'yu transfer etmesinin ardından bordo-mavililerin golcüsü Enis Destan'a Göztepe yolu göründü. Daha önce Karadeniz ekibinden orta saha Kerem Şen ve forvet Batuhan Kor'u kadrosuna dahil etmeyi planlayan Göztepe'nin yanı sıra Enis Destan'ı da istediği ifade edildi.

SPORT REPUBLIC ISRARCI

Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini elinde bulundurup aynı zamanda Southampton'ı yöneten Sport Republic şirketinin ısrarcı olduğu ve Trabzonspor'la yaptığı en kısa zamanda sonuca varacağı kaydedildi.

SON KARAR YÖNETİMİN

Geçen sezondan bu yana gol yollarında problem yaşayan Göztepe'de teknik heyetin Enis konusunda çok istekli olduğu vurgulandı. Bordo-mavili takımla 3 maça çıkıp 103 dakika süre alan Enis, Süper Lig'de 2 gol atmayı başardı. Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica'nın 21 yaşındaki genç forveti ise bırakmak istemediği, son kararı yönetimin vereceği iddia edildi.

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