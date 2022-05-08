Haberler Göztepe İzmir futbolunda tarih tekerrür etti! 2002-03 sezonundan sonra...

İzmir futbolunda tarih tekerrür etti! 2002-03 sezonundan sonra...

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'nin ardından Altay'ın da küme düşmesiyle iki İzmir ekibi 18 yıl aradan sonra yine aynı sezon lige veda etti. Lige veda eden Göztepe ve Altay, 2002-2003'te olduğu gibi aynı sezon küme düştü.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 13:24
İzmir futbolunda tarih tekerrür etti! 2002-03 sezonundan sonra...

Milli Lig adıyla başlayan Süper Lig'de 1959'da Beyaz Grup'ta Altay ve İzmirspor, Kırmızı Grup'ta da Göztepe ve Karşıyaka ile temsil edilen İzmir, bir sonraki sezon Altınordu'nun da katılımıyla 1964-1965'e kadar 5 takımla Süper Lig'de yer aldı.

1965-1966'dan 1972-1973'e en az 3 takımla Süper Lig'de bulunan İzmir ekipleri, bu sezondan sonra temsilcisinin kalmadığı 1983-1984'e kadar en az bir takımla lig mücadelesi yaptı.

1984-1985 sezonunda Altay'ın tekrar Süper Lig'e yükselmesiyle 1999-2000 sezonuna kadar Süper Lig'de temsil edilen İzmir, 2000-2001'de yine temsilcisiz kaldıktan sonra 2001-2002'de Göztepe, 2002-2003'te de Göztepe ve Altay ile en üst ligde mücadelesini sürdürdü.

Söz konusu dönemde bu iki takımın lige vedasıyla 2003-2004'ten 2010-2011'e kadar Süper Lig'den uzak kalan İzmir'in hasretini Bucaspor dindirse de sarı-lacivertli ekip sadece bir sezon kümede kalabildi.

2017-2018'den itibaren Göztepe ile tekrar Süper Lig'de boy gösteren İzmir kenti, bu sezon Altay'ın da katılımıyla iki takımla temsil edildi. 2002-2003'te olduğu gibi her iki takımın da ligden düşmesiyle İzmir'in Süper Lig'de temsilcisi kalmadı.

DİĞER İZMİR TAKIMLARI

Diğer profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden 5 takımdan 3'ü sezonu tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'de İzmir'i temsil eden Altınordu ve NasaDoge Menemenspor lige tutunma mücadelesini sürdürüyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor 1928 ligi 7. sırada bitirerek play-off'a kalamadı. TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Bergama Belediyespor ligi 10. tamamlarken, 3. Grup'taki Karşıyaka ise kendisine 8. sırada yer bulabildi.

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