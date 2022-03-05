İzmir’de final gibi maç

Ligin ikinci yarısında oynadığı ilk 4 maçını kazanarak alt sıralardan kurtulan Göztepe, ardından 4 karşılaşmanın tamamını kaybederek, yeniden düşme hattına geriledi. Sarı-kırmızılılar, final gibi maçta bugün direkt rakiplerinden Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Göz-Göz, bugünkü kritik maçla yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. İzmir temsilcisi, lacivert-beyazlıları mağlup ederek hem düşme hattından kurtulmayı ve puan sıralamasında rakibinin üzerine çıkmayı hem de ilk maçta 2-1 yendiği rakibinden ikili averajı almayı hedefliyor. Göztepe'de koltuğu sallantıdaki teknik direktör Nestor El Maestro'nun kaderinin de Kasımpaşa maçıyla belirleneceği öğrenildi. Sırp çalıştırıcı da Kasımpaşa karşılaşmasının önemine değinerek, çok kritik bir mücadeleye çıkacaklarını ve kazanmaktan başka bir çarelerinin olmadığının altını çizdi.

SAVUNMADA İKİ SAKAT VAR!

Kasımpaşa'yla 6 puanlık bir maça çıkacak olan Göztepe'de savunmada sıkıntı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlıkları olan ve tedavileri süren stoper Marko Mihojevic ve sol bek Dzenan Burekovic'in durumları maç saatinde netleşecek.