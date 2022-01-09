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Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Antalyaspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 10:18
Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Antalyaspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe SK: İrfan Can, Angel, Arslanagic, Atınç, Kerim, Nwobodo, Soner, Berkan Emir, Halil, Lourency, Jahovic

Antalyaspor: Boffin; Veysel, Kudryashov, Eren Albayrak; Bünyemin Balcı, Poli, Milosevic, Güray Vural; Amilton, Doğukan Sinik, Mukairu

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