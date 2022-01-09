Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Antalyaspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe SK: İrfan Can, Angel, Arslanagic, Atınç, Kerim, Nwobodo, Soner, Berkan Emir, Halil, Lourency, Jahovic

Antalyaspor: Boffin; Veysel, Kudryashov, Eren Albayrak; Bünyemin Balcı, Poli, Milosevic, Güray Vural; Amilton, Doğukan Sinik, Mukairu