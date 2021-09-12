Göztepe Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de ilk üç hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte Milli araya gidilmişti. Bu aranın da sona ermesinin üzerine heyecan dördüncü hafta maçlarıyla yeniden devam ediyor.

Bu kapsamda Göztepe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçı izlemek isteyen taraftarlar arama motorlarında Göztepe - Medipol Başakşehir maçı ile ilgili araştırma yapmaya başladı.

GÖZTEPE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Göztepe - Medipol Başakşehir maçı 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 20.00'da beIN Sports 2 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Başakşehir FK'yı konuk ettiği son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Göztepe, daha önceki üç karşılaşmayı da 2+ gol yiyerek kaybetmişti.

Göztepe ile oynadığı son iki Süper Lig maçında beş puan kaybeden Başakşehir FK (1B 1M), daha önceki altı karşılaşmada sadece 3 puan bırakmıştı (5G 1M).

Süper Lig'de altı maçtır kazanamayan Göztepe (2B 4M), yedi maçlık galibiyet hasretini en son Haziran-Temmuz 2020 arasında yaşadı.

Bu sezon çıktığı üç Süper Lig maçını da kaybeden Başakşehir FK, lig tarihinde hiçbir sezona üst üste dört mağlubiyetle başlamadı.

İstanbul takımlarını konuk ettiği son 11 Süper Lig maçının 10'unda fileleri havalandıran Göztepe (toplam 15 gol), bu süreçte sadece Mart 2020'deki Başakşehir FK karşılaşmasını boş geçti (0-3).

Süper Lig'in ilk üç haftasında en fazla orta yapan iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor (Göztepe; 86 & Başakşehir FK; 80). Bu süreçte Göztepe ve Başakşehir FK'dan (20) daha fazla orta isabeti bulan tek ekip ise Sivasspor (26).

Bu sezon Süper Lig'de topa sahip olma yüzdesi Göztepe'den (%61.5) daha yüksek tek takım Fatih Karagümrük (%63.4). Başakşehir FK ise %59.1 topla oynama oranıyla bu alanda dördüncü sırada yer alıyor.

Göztepe forması giyen Halil Akbunar'ın Süper Lig kariyerinde gol katkısı sağlayamadığı rakipleri arasında en fazla karşılaştığı takım Başakşehir FK (8 maç).

Başakşehir FK'nın Süper Lig'de attığı son beş golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Danijel Aleksic (3 gol & 1 asist), Göztepe'ye rakip olduğu dört maçta üç golde pay sahibi oldu (2 gol & 1 asist).

Aykut Kocaman'ın Süper Lig kariyerinde deplasman galibiyeti alamadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu rakibi Göztepe (3B 2M).