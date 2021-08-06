Gümüş umudu

Transferde Tijanic, Arslanagic, Baku, Lourency, Şefik Abalı ve Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna dahil eden Göztepe, sezon başından beri peşinde olduğu Sinan Gümüş için umutlandı. Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira'nın Sinan'ı kadro dışı bırakmasının ardından Göz-Göz'ün temaslarını sıklaştıracağı kaydedildi. Yine Fenerbahçe'den Thiam ve Ademi'yi de gündemine alan sarı-kırmızılıların, önceliği Sinan Gümüş transferine vereceği kaydedildi. Geçen sezon Antalyaspor'dan kadroya katılan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 20 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.