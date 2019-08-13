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13 Ağustos 2019, Salı
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şova hazır

Göztepe şova hazır

Yeni sezonun ilk haftasında 'yı ağırlayacak 'de camia ve taraftar maç için sabırsızlanıyor. Kombineleri tüketen sarı-kırmızılıların şova hazırlandığı belirtilirken; teknik direktör 'nın da kamptan memnun olduğu ve kafasındaki oyun şeklini yavaş yavaş oturttuğu ifade edildi.

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında 'yı ağırlayacak 'de camia ve taraftar maç için sabırsızlanıyor. Kombineleri tüketen sarı-kırmızılıların şova hazırlandığı belirtilirken; teknik direktör 'nın da kamptan memnun olduğu ve kafasındaki oyun şeklini yavaş yavaş oturttuğu ifade edildi. Öte yandan yeni transferlerin takıma uyumu da teknik heyeti memnun etti
  1. 13.8.2019
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