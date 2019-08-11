Süper Lig haberleri (11.08.2019)
Süper Lig'de yeni sezonda düdük çalacak hakemlerin en tecrübelisi Cüneyt Çakır olarak dikkat çekiyor. 19. sezonuna başlayacak Çakır, 323 maç yöneterek zirveye oturdu. Çakır'ı 310 maçla Fırat Aydınus ve 245'le Hüseyin Göçek izledi. Üst klasmanda 43 hakem yer alırken, en fazla temsilci 9 isimle İstanbul'dan çıktı. 7 hakemin de FIFA kokartı bulunuyor.
Modou Barrow Denizlispor'da
Denizlispor, İngiltere Championship ekibi Reading'de forma giyen Modou Secka Barrow'u renklerine kattı. 26 yaşındaki Gambiyalı kanat oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı. Yıldız oyuncu kariyerinde Swansea, Leeds, Blackburn, Östersunds, Varbergs ve Norrköping takımlarında oynadı.
Sivasspor Thiam'ı istiyor
Yiğidolar, bonservisi Levski Sofia'da olan Khaly Iyane Thiam'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki Senegalli orta saha, bu sezon kulübüyle 7 maça çıktı 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 1 milyon 750 bin euro olan Thiam'ın asıl mevkisi ön libero olsa da stoperde de forma giyebiliyor.
Fener'e sürpriz yapacak
İlk kez yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Gazişehir, dev rakibini devirmek istiyor. Teknik Direktör Sumudica, sarılacivertlilere Kadıköy'de sürpriz yapacaklarını belirterek, "Kazanacağız" diye konuştu.
- 11.8.2019
-
Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
-
Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
-
Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
Süper Lig haberleri (11.08.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.