Süper Lig haberleri (11.08.2019) - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Süper Lig haberleri (11.08.2019)

haberleri (11.08.2019)

Süper Lig haberleri (11.08.2019)
En kıdemlisi Cüneyt Çakır
Süper Lig'de yeni sezonda düdük çalacak hakemlerin en tecrübelisi olarak dikkat çekiyor. 19. sezonuna başlayacak Çakır, 323 maç yöneterek zirveye oturdu. Çakır'ı 310 maçla Fırat Aydınus ve 245'le Hüseyin Göçek izledi. Üst klasmanda 43 hakem yer alırken, en fazla temsilci 9 isimle İstanbul'dan çıktı. 7 hakemin de FIFA kokartı bulunuyor.

Modou Barrow Denizlispor'da
Denizlispor, İngiltere Championship ekibi Reading'de forma giyen Modou Secka Barrow'u renklerine kattı. 26 yaşındaki Gambiyalı kanat oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı. Yıldız oyuncu kariyerinde Swansea, Leeds, Blackburn, Östersunds, Varbergs ve Norrköping takımlarında oynadı.

Sivasspor Thiam'ı istiyor
Yiğidolar, bonservisi Levski Sofia'da olan Khaly Iyane Thiam'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki Senegalli orta saha, bu sezon kulübüyle 7 maça çıktı 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 1 milyon 750 bin euro olan Thiam'ın asıl mevkisi ön libero olsa da stoperde de forma giyebiliyor.

Fener'e sürpriz yapacak
İlk kez yükseldiği 'de ilk hafta maçında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Gazişehir, dev rakibini devirmek istiyor. Teknik Direktör Sumudica, sarılacivertlilere Kadıköy'de sürpriz yapacaklarını belirterek, "Kazanacağız" diye konuştu.

  1. 11.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig haberleri (11.08.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN