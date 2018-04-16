Göztepe 3’lük attı – Fotomaç – 16 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    3’lük attı

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> 3’lük attı

    Ghilas ve Tayfur ile sonuca giden , 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi ve ligin ikinci yarısında 3. zaferini elde eti. Düşüşe devam eden ise üst üste 3. yenilgisini aldı

    'de zor günler geçiren iki takımın mücadelesinde , sahasında 'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 51. dakikasında Ghilas ile öne geçti. 79'da da Tayfur, temsilcisinin 2. golünü kaydetti. 'un tek sayısı ise oyuna sonradan giren 'dan (87) geldi. bu sonuçla 3 haftalık galibiyet hasretini noktaladı. 3 galibiyet de sahasında Bursa'da ise düşüş devam etti. Yeşilbeyazlı takım, üst üste 3. maçından da yenilgiyle ayrılıp düşme hattının 4 pun üzerinde kaldı. Öte yandan son dönemde maç kazanmakta zorlanan Göztepe, ligin ikinci yarısında 3. zaferini elde etti.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    3’lük attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN