Gözü zirvede

Ligde 6. sırada zirve yarışına ortak olan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, “Bu takımın kapasitesi bulunduğu yerin çok daha üzerinde” dedi

Süper Lig'e 14 yıl sonra dönerek 15 haftalık periyodu 27 puanla 6'ncı geçen Göztepe, şampiyonluk yarışına da dahil oldu. 4 maçtır yenilmeyen ve üst üste 3 zafer kazanan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Tamer Tuna, her maça kazanmak için çıktıklarını ve bunu sezon sonuna kadar korumaları halinde hedeflerine ulaşacaklarının altını çizdi.



TRANSFERDE ROTA SÜPER LİG

GENÇ teknik adam, "Sezon başını bu kadroyla birlikte geçirememiştik. Ona rağmen bu seviyede olmak bence çok büyük başarı. Ancak yeterli değil. Bu takımın kapasitesi bulunduğu yerin çok daha üzerinde umarım ikinci yarıda daha iyi seviyeye çıkarız" diye konuştu. Tuna, ara transferde öncelikle Süper Lig'de oynayan futbolcuları tercih edeceklerinin de mesajını verdi.