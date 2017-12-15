 Gözü zirvede – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Gözü zirvede

    Gözü zirvede

    Ligde 6. sırada zirve yarışına ortak olan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, “Bu takımın kapasitesi bulunduğu yerin çok daha üzerinde” dedi

    Süper Lig'e 14 yıl sonra dönerek 15 haftalık periyodu 27 puanla 6'ncı geçen Göztepe, şampiyonluk yarışına da dahil oldu. 4 maçtır yenilmeyen ve üst üste 3 zafer kazanan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Tamer Tuna, her maça kazanmak için çıktıklarını ve bunu sezon sonuna kadar korumaları halinde hedeflerine ulaşacaklarının altını çizdi.

    TRANSFERDE ROTA SÜPER LİG
    GENÇ teknik adam, "Sezon başını bu kadroyla birlikte geçirememiştik. Ona rağmen bu seviyede olmak bence çok büyük başarı. Ancak yeterli değil. Bu takımın kapasitesi bulunduğu yerin çok daha üzerinde umarım ikinci yarıda daha iyi seviyeye çıkarız" diye konuştu. Tuna, ara transferde öncelikle Süper Lig'de oynayan futbolcuları tercih edeceklerinin de mesajını verdi.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gözü zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN