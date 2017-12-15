Gözü zirvede
Ligde 6. sırada zirve yarışına ortak olan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, “Bu takımın kapasitesi bulunduğu yerin çok daha üzerinde” dedi
TRANSFERDE ROTA SÜPER LİG
GENÇ teknik adam, "Sezon başını bu kadroyla birlikte geçirememiştik. Ona rağmen bu seviyede olmak bence çok büyük başarı. Ancak yeterli değil. Bu takımın kapasitesi bulunduğu yerin çok daha üzerinde umarım ikinci yarıda daha iyi seviyeye çıkarız" diye konuştu. Tuna, ara transferde öncelikle Süper Lig'de oynayan futbolcuları tercih edeceklerinin de mesajını verdi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:11
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
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