Giresunspor-İstanbulspor: 3-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Giresunspor ile İstanbulspor karşılaştı.

Zorlu mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla Giresunspor oldu. Yeşil beyazlıların gollerini, 45+2'de Alper Uludağ, 48. dakikada Jorman Campuzano ve 50. dakikada Robert Mejia kaydetti. İstanbulspor'un golleri ise 18'de Valon Ethemi, 87'de Jetmir Topalli'den geldi. İstanbulspor'da Adi Mehremic 30. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Giresunspor ligde 12 puanla 15. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 8 puanla 18. sırada kaldı.