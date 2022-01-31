Kanada Cafu

Süper Lig'de 26 puanla 16. sıradaki Giresunspor, kadrosunu takviye etmek için kolları sıvadı. Büyük uğraşlar sonucunda 8 milyon TL'lik transfer yasağını kaldıran Çotanaklar, takımı güçlendirmeye yoğunlaştı. Karadeniz ekibinin, Brezilya ekibi Corinthians'ta oynayan Jonathan Cafu'nun kiralık transferi için anlaştığı öğrenildi. Sol kanat ve santrforda da oynayabilen 30 yaşındaki Brezilyalı sağ kanadın kontratı 2023'te sona eriyor. Geçen sezon kiralık forma giydiği Cuiaba'da, 31 maçta 3 golle oynadı.

3 TRANSFER SIRADA

Giresunspor'un, Cafu'nun yanı sıra lider Trabzonspor'un 26 yaşındaki Norveçli orta sahası Trondsen'le birlikte Brezilya ekiplerinden Gremio'nun 23 yaşındaki 10 numarası Jean Pyerre ile Atletico Mineiro'dan 26 yaşındaki ön libero Jose Welison'la da imza aşamasına geldiği bildirildi. Üç futbolcunun da kiralık olarak yeşil-beyazlı formayı giyeceği belirtildi. Giresun ekibinin, önümüzdeki birkaç gün içinde transferde imza şov yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

HÜCUM GÜCÜ ARTACAK

Cafu, Trondsen, Pyerre ve Welison transferlerini gerçekleştirmeye hazırlanan Giresunspor, hücum gücüne büyük bir güç katacak. 10 numara Pyerre, bu sezon forma giydiği 38 karşılaşmada 4 gol, 4 asist katkısı sağladı. Ön libero Welison, kiralık olarak boy gösterdiği S.Recife'de 37 karşılaşmada 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Sol bekte de oynayabilen Trondsen ise 13 maçta ter döktü.