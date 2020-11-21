Twitter'a hikaye özelliği geldi! Fleet ne demek? Twitter'daki Fleet nasıl kullanılıyor? İşte yanıtları...

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı olan sosyal medya platformu Twitter, diğer popüler uygulamalarda olduğu gibi "Hikaye" seçeneğini aktif hale getirdi. Kullanıcıların ana sayfasının üst kısmında Instagram'da ve diğer birçok uygulamadaki gibi yuvarlak çerçeve içerisinde profil fotoğraflarıyla görünen hikayeler, 24 saat görülebilecek ardından kaybolacak.

FLEET NE DEMEK? NASIL KULLANILIYOR?

Instagram'daki "story" yani hikaye seçeneğinin benzeri olan Fleet, Twitter için bu adla anılacak. Türkçeye "Filolar" şeklinde çevrilmesi gündemde olan Fleet'te ana sayfada yer alan herhangi bir tweet de paylaşılabilecek. Instagram ve diğer uygulamalardaki hikayelerle aynı mantıkta çalışan Fleet özelliğinde fotoğraf, tweet, video ya da metin yayınlanabilecek. Kısa süre içerisinde canlı yayın ve çıkartma gibi seçeneklerin de Fleet'e ekleneceği kaydediliyor.

FLEET'İ HERKES GÖREBİLİR Mİ?

Twitter'daki Fleet'ler, profili kilitli olan kullanıcıların yalnızca takipçilerine açık olacak. Öte yandan profili açık olan kullanıcıların Fleet'leri ise herkes tarafından görüntülenebilecek. Direkt mesaj kısmı aktif edildiyse, Fleet'lere yanıt verilebilecek.