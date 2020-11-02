Haberler Genel Kandilli Rasathanesi son depremler... En son nerede deprem oldu? Ege ve Sisam'da artçılar devam ediyor

son depremler... En son nerede oldu? Ege ve Sisam'da artçılar devam ediyor

'de yaşanan merkezli depremin ardından bölgede binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. Hala devam eden artçılar, özellikle 'nde yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. ve , yaşanan artçı sarsıntıları anbean paylaşıyor. Peki, en son nerede oldu? İşte Ege'deki ve Sisam Adası'ndaki son depremler...| deprem haberleri

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 08:53
Kandilli Rasathanesi son depremler... En son nerede deprem oldu? Ege ve Sisam'da artçılar devam ediyor

merkezli yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin etkileri sürerken, bölgede binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. Evlerine girmeye korkan ve depremin olduğu günden bu yana geceyi dışarda geçiren vatandaşlar, artçı sarsıntıların sürmesi nedeniyle endişeli. Peki, ve 'nün paylaştığı son verilere göre en son nerede oldu? İşte son depremler...

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre dün geceden bu yana , Sisam Adası, ve Kuşadası Körfezi merkez üssü olmak üzere 20'ye yakın artçı sarsıntı yaşandı. Bu sarsıntıların büyüklüğü 3.0 ile 3.7 arasında değişiyor.

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