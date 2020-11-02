Kandilli Rasathanesi son depremler... En son nerede deprem oldu? Ege ve Sisam'da artçılar devam ediyor

Sisam Adası merkezli yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin etkileri sürerken, bölgede binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. Evlerine girmeye korkan ve depremin olduğu günden bu yana geceyi dışarda geçiren vatandaşlar, artçı sarsıntıların sürmesi nedeniyle endişeli. Peki, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün paylaştığı son verilere göre en son nerede deprem oldu? İşte son depremler...

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre dün geceden bu yana Ege Denizi, Sisam Adası, Akdeniz ve Kuşadası Körfezi merkez üssü olmak üzere 20'ye yakın artçı sarsıntı yaşandı. Bu sarsıntıların büyüklüğü 3.0 ile 3.7 arasında değişiyor.

