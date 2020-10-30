Masterchef Kalamar Dolması nasıl yapılır? Kolay Kalamar Dolması tarifi! Kalamar Dolması malzemeleri...

Masterchef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılardan Kalamar Dolması yapılması istendi. Menüde yer alan bu yemek, izleyicilerin de dikkatini çekti. Mavi takımdan Uğur'un, kırmızı takımdan ise Barbaros'un yaptığı Kalamar Dolması'nın tarifi araştırılıyor. Peki, Kalamar Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Kolay Kalamar Dolması tarifi...

MALZEMELER

Kalamar Dolması İç Malzemeleri

4 Adet kalamar

3 Tutam Doğranmış Ispanak

1 Tutam Doğranmış Dereotu

2 Adet Küçük Küçük Doğranmış Arpacık Soğanı

2 Diş Ufak Ufak Doğranmış Sarımsak

4 Yemek Kaşığı Ezilmiş Ezine Peyniri

3 Yemek Kaşığı Zeytinyağı

Kalamar Dolması İçin Terbiye Malzemeleri

2 Çay Kaşığı Karbonat

1 Çay Kaşığı Toz Şeker

1 Su Bardağı Süt

KALAMAR DOLMASI NASIL YAPILIR? KOLAY KALAMAR DOLMASI TARİFİ

Kalamarları temizledikten sonra, yumuşaması için öncelikle marine etmek gerekiyor. Bunun için kalamarları bir kap içerisinde alıp; toz şeker, karbonat ve süt ile karıştırın. Daha sonra en az 3 saat buzdolabında bekletin. Ardından bir tava içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağını döküp, doğranmış sarımsak ve soğanları hafiften soteleyin. Kalamarların ayaklarını ince ince doğrayıp, tavaya ilave edin ve karıştırarak pişirin. Daha sonra yeşillikleri ilave ediyoruz. Bu aşamada ıspanak ve dereotunu tavaya ekleyip hafif sönünce ekmek kırıntısı ve peyniri ilave edin. Tuzunu ve karabiberini de attıktan sonra ezine peynirini küçük küçük ezerek birkaç dakika daha pişirmeye devam edin. Ardından kağıt havlu yardımıyla kurulanmış kalamalarları alarak içini bu harçla doldurup ağzını kürdanla kapatın. Kürdanları yarım saat su içerisinde bekletmiş olursanız, pişirme sırasında yanmasını da engellersiniz. Döküm tavada pişirecekseniz, tavaya az miktarda zeytinyağı dökün ve her yerine yayın. Tava biraz ısındıktan sonra kalamarları 2 dakikada bir çevirecek şekilde pişirin. Kalamalar pişerken suyunu salacaktır. 12-15 dakika arası bir sürede de pişecektir. Kalamalarları mangalda yaparsanız daha lezzetli olacaktır.