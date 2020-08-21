21 Ağustos Petrol fiyatları ne kadar? Bugünün petrol fiyatları! Benzin, Motorin, LPG…
21 Ağustos Çarşamba gününe ait petrol fiyatları merak konusu oldu. Petrol fiyatı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yapılan sorgular arasında “21 Ağustos 2020 benzin fiyatları, 21 Ağustos 2020 motorin fiyatları ve 21 Ağustos 2020 LPG fiyatları belli oldu mu?” sorguları yer alıyor. İşte güncel petrol fiyatları…
21 Ağustos 2020 Çarşamba gününe ait güncel petrol fiyatları şu şekilde;
Petrol fiyatı: 45,14
Kurşunsuz 95 TL/lt: 4,85 TL
Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 6,60 TL
Gazyağı TL/lt: 4,87 TL
Motorin(Eurodiesel) TL/lt: 6,08 TL
Motorin(Excellium Eurodiesel) TL/lt: 6,12 TL
Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 4,05 TL
Fuel Oil TL/Kg: 3,73 TL
- 21.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
21 Ağustos Petrol fiyatları ne kadar? Bugünün petrol fiyatları! Benzin, Motorin, LPG… haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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