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23 Haziran 2020, Salı
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açıkladı! Camiler cemaatle ibadete açılıyor!

Diyanet açıkladı! Camiler cemaatle ibadete açılıyor!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını önlemleri kapsamında camilerde cemaatle ibadet etmek yasaklanmıştı. Normalleşme dönemi ile birlikte camiler 2 vakit ile kısıtlı olmak üzere yeniden ibadete açıldı. Yarından itibaren camiler sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle ibadete açılıyor.

İşleri Başkanı , yarın camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açacaklarını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camilerde cemaatle namaz kılınmasıyla ilgili alınan kısıtlama kararının kaldırıldığını açıkladı. "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" ifadelerine yer verdi.
  1. 23.06.2020
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