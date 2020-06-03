Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?
Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü salgını önlemleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü sona erdi.
Ayrıca, söz konusu illere bir süredir uygulanan "şehir giriş-çıkış kısıtlaması" da 1 Haziran itibariyle iptal edildi.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması için karar yarın düzenlenecek olan kabine toplantısında alınacak. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı basın açıklamasında, "Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok, özellikle 15 ilimizde gerçekleşmişti. Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma, hafta sonuyla ilgili şu an genel bir düşünce yok. Gerektiğinde iller bazında gündeme gelebilir." ifadelerine yer verdi.
- 03.06.2020
- Güncelleme: 03.06.2020 20:33
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?
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