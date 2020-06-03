Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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Bu hafta sonu olacak mı? sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?

salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü salgını önlemleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Bu hafta sonu olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sokağa çıkma yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü sona erdi.

Ayrıca, söz konusu illere bir süredir uygulanan "şehir giriş-çıkış kısıtlaması" da 1 Haziran itibariyle iptal edildi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu hafta sonu uygulaması için karar yarın düzenlenecek olan kabine toplantısında alınacak. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı basın açıklamasında, "Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok, özellikle 15 ilimizde gerçekleşmişti. Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma, hafta sonuyla ilgili şu an genel bir düşünce yok. Gerektiğinde iller bazında gündeme gelebilir." ifadelerine yer verdi.

  1. 03.06.2020
  2. Güncelleme: 03.06.2020 20:33
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